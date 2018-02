BNDES deve liberar no ano R$ 1,6 bi em financiamentos para petroquímicas O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já somou R$ 900 milhões em financiamentos para o setor petroquímico em 2006 até agosto, segundo informou nesta segunda-feira o gerente de petroquímica do banco, Gabriel Gomes. Segundo ele, esses financiamentos foram especialmente direcionados à Petroquímica União, Carbocloro, Suzano Petroquímica e Polietilenos União. Ele adiantou que o banco deverá aprovar financiamentos no valor de R$ 1,6 bilhão, o dobro do total do ano passado (R$ 812 milhões). De acordo com Gomes, o BNDES pretende apoiar a indústria de transformação plástica que é hoje a grande geradora de empregos na petroquímica e também estudar junto com o setor a questão da matéria-prima. Ele disse que o banco vê como fundamentais três questões que devem ser levadas em conta pelas empresas na realização dos investimentos, que é a matéria-prima, a consolidação do setor, e a colocação dos projetos em competitividade com o mercado internacional. Gomes apresentou dados que mostram que o setor petroquímico faturou US$ 70 bilhões no Brasil no ano passado. Ele participou do seminário As perspectivas de crescimento da indústria petroquímica no Brasil, que está sendo realizado nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio.