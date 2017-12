BNDES diz que AES prometeu solução para dívida até dia 15 O presidente do BNDES, Carlos Lessa, disse hoje que a AES se comprometeu, em reunião nos Estados Unidos, a acertar a situação da AES Tietê a tempo de fechar o acordo de pagamento da dívida com o banco, no dia 15 de dezembro. A AES tem que honrar as ações da geradora, que foram dadas como garantia de um empréstimo que tomou a um sindicato de bancos. Caso contrário, o acordo não será fechado e o BNDES terá que recorrer à Justiça para receber o dinheiro. A reunião nos Estados Unidos foi realizada pelo diretor financeiro do banco, Roberto Timótheo da Costa, que ainda está no país. ?Vou manter a postura de São Tomé: ver para crer?, disse Lessa, quando perguntado se está otimista com o andamento das negociações. A AES deve US$ 1,2 bilhão ao BNDES devido a empréstimos obtidos para a compra da Eletropaulo. Caso o acordo não seja fechado, o banco fechará o ano com o primeiro prejuízo.