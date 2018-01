BNDES diz que crescimento já é uma realidade A oposição entre desenvolvimentistas e conservadores, que vem ganhando corpo no noticiário desde a campanha eleitoral para a presidência da República, inexiste na avaliação do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca. Para ele, o conflito não procede porque o crescimento econômico já é realidade, sem pressão sobre a inflação. "Se o gargalo de oferta ou a situação externa levassem a uma opção de crescer mais com inflação descontrolada, poderia haver essa discussão entre o desenvolvimentismo ou não", disse em resposta à pergunta de um participante de evento do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), no qual fez palestra ontem. "Mas a situação não é essa, hoje a perspectiva é de crescer mais mantendo a inflação em patamar civilizado", acrescentou. Para Fiocca, há um "cenário natural" de redução do juros com inflação na meta e aceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Ele destacou que houve uma retomada do ciclo de desenvolvimento a partir de 2004 e que o crescimento da economia abaixo do inicialmente esperado no ano passado - e possivelmente em 2006 - revela uma "desaceleração conjuntural". Mas, ainda segundo ele, com a continuidade da trajetória de redução dos juros, haverá uma nova aceleração. Para o presidente do BNDES, com inflação sob controle, juros em queda, bons resultados na balança de pagamentos e responsabilidade fiscal, que segundo ele caracterizam a atual situação brasileira, "não há desafio" para a aceleração do crescimento econômico. Números Em palestra, antes de responder às perguntas da platéia, Fiocca expôs dados para comprovar a tese de que há um novo ciclo de desenvolvimento, entre eles a geração de 1.383.805 empregos formais no País de janeiro a setembro de 2006. "Isso é animador porque é um sinal de confiança em relação ao futuro de médio prazo", disse, acrescentando que "o emprego formal contribui mais para a produtividade da economia do que o informal". Ele citou também a redução da desigualdade de renda no País nos últimos anos e a inflação "excelentemente baixa".