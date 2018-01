BNDES diz que financiamento para mídia dará controvérsia O presidente do BNDES, Carlos Lessa, disse hoje que o financiamento do banco ao setor de comunicação "vai dar muita controvérsia". Segundo ele, as propostas apresentadas pelas empresas do setor "são pouco convergentes" e que "não há consenso". Lessa disse que os estudos sobre o setor ainda não têm "números fechados nem programas definidos". O presidente do BNDES destacou a importância do setor tanto para o fortalecimento da democracia, ao "criar o contraditório" ao governo como para a criação de conteúdos próprios. "Esse é um momento privilegiado para o setor de comunicação discutir sua transparência", disse.