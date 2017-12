BNDES e BB financiam pela primeira vez projeto no exterior O superintendente da Área de Comércio Exterior do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ernani Torres Filho, informou hoje que pela primeira vez na história o BNDES e o Banco do Brasil (BB) vão realizar em conjunto uma operação de financiamento no exterior. Trata-se da construção da ponte sobre o Rio Orinoco, na Venezuela, obra estimada em US$ 300 milhões. Segundo Torres Filho, uma empresa brasileira será responsável pelas obras. O objetivo do projeto é reduzir os custos da integração latino-americana. A importância da atuação em conjunto é o fato de servir como modelo para ser replicado no futuro. "Para nós, é necessário aproveitar as operações do Banco do Brasil no exterior, de forma a podermos unir recursos e esforços para atuarmos em conjunto", afirmou Torres Filho durante o XIX Congresso Latino-americano de Comércio Exterior, organizado pela Febraban, em São Paulo.