BNDES e BM&FBovespa lançarão 'índice verde' de ações

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, disse nesta sexta-feira, 6, que o banco lançará, em parceria com a BM&FBovespa, um "índice verde" de ações. O formato do indicador ainda está sendo discutido e ele não quis dar mais detalhes.

A ideia aparece em meio às discussões para um novo acordo do clima, a ser definido em dezembro, em Copenhague. Coutinho participou nesta sexta-feira da inauguração do escritório da bolsa brasileira na City londrina.

Aporte do governo no BNDES

Coutinho afirmou que um aporte do governo federal no banco será discutido na próxima semana com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele não quis revelar o valor que está sendo requisitado pelo banco e não confirmou a cifra de R$ 100 bilhões publicada hoje no jornal Valor Econômico. Coutinho disse apenas que o número solicitado pelo BNDES ao governo é "grande" e ainda precisa ser discutido.

"Temos as nossas necessidades para 2010, mas precisamos entender que também há outras demandas para o governo federal." Segundo Coutinho, o BNDES precisa estar presente em algumas áreas onde o setor privado não teria disponibilidade - caso do financiamento da Transnordestina, citou. "Mas uma medida de sucesso para o Brasil não é que o BNDES fique maior, mas que o mercado se desenvolva mais rápido para dividir a formação de crédito."