BNDES e controladora da Varig reúnem-se na próxima semana O presidente da República em exercício, José Alencar, acertou hoje, por telefone, com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, uma reunião técnica para quarta-feira da próxima semana, entre técnicos do banco e representantes da Fundação Ruben Berta, controladora da Varig. O encontro foi divulgado pelos parlamentares do Grupo de Apoio à Varig, que se reuniram hoje com Alencar, no Palácio do Planalto. Na reunião de hoje também estiveram representantes do Sindicato dos Aeroviários e o presidente da Fundação Ruben Berta, João Zanata. De acordo com o deputado Henrique Fontana (PT-RS), Alencar pediu ao presidente do BNDES que a instituição receba os representantes da Varig, que levariam uma proposta de reestruturação da empresa, com possível adesão de novos investidores. Segundo ele não foram mencionadas diretamente, no encontro de hoje, as propostas que estão em estudo de venda de parte da empresa, para os empresários Nelson Tenure e German Eframovich. Segundo o deputado gaúcho a proposta da bancada, apresentada hoje, é que o BNDES faça um aporte de US$ 300 milhões, que seriam o suficiente para reestruturar totalmente a companhia. "Essa foi uma hipótese levantada e que só poderá ser feita dentro das viabilidades técnicas. Daí esse primeiro encontro com o BNDES", disse. Segundo o deputado estadual, Vieira da Cunha (PDT-RS) o telefonema de Alencar ao Mantega foi feito na frente de todos os presentes, o que demonstra a vontade política do governo em solucionar a questão Varig.