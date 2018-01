BNDES é o novo sócio do Instituto Nacional de Investimentos O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está entrando como sócio-fundador no Instituto Nacional de Investidores (INI), que busca orientar o investimento no mercado de ações por meio de clubes de investimento em empresas brasileiras. A Bovespa e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também são sócios-fundadores do INI, uma associação civil sem fins lucrativos. A idéia é ensinar a investir oferecendo um programa permanente de educação e orientação sobre o funcionamento do mercado de ações. O INI vai utilizar estruturas regionais que já existem como as das bolsas de valores e das seções estaduais da Associação Brasileira de Analistas de Mercado de Capitais (Abamec). Segundo nota do BNDES, "os clubes têm como vantagens, entre outras, o encorajamento mútuo e a troca de informação entre os membros, a atuação dos mesmos como divulgadores, a divisão de tarefas e a formação inicial de lotes de investimento maiores do que na atuação individual". O BNDES está investindo R$ 50 mil no Instituto.