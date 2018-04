BNDES eleva seu limite em projetos de energia e teles O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, anunciou hoje a ampliação de 60% para 80% da participação máxima do banco no financiamento de empreendimentos de distribuição de energia elétrica, telecomunicações, petróleo e ampliação da capacidade produtiva na indústria. Segundo Coutinho, o teto de 60% era uma norma interna da instituição que restringiu o volume de crédito porque o banco não tinha capacidade de atender a toda a demanda no ano passado. Agora, com o adicional de R$ 100 bilhões repassado pelo Tesouro Nacional, o BNDES amplia a cobertura de financiamento. O custo desse crédito será de 11,25% ao ano.