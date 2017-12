BNDES empresta 72% a mais este ano Os empréstimos do BNDES atingiram R$ 8,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, resultado 72% acima de igual período no ano passado, quando foram de R$ 4,95 bilhões, informa o banco estatal. Os enquadramentos (pedidos de financiamento passíveis de receber apoio) cresceram 262%, atingindo R$ 14,54 bilhões, contra R$ 4,01 bilhões em 2003. As aprovações de financiamento chegaram a R$ 6,93 bilhões no primeiro trimestre deste ano, cerca de 73% superior às dos primeiros três meses do ano passado, quando o resultado foi de R$ 4 bilhões. As cartas-consulta - o primeiro passo para obter financiamento - totalizaram R$ 15,97 bilhões, resultado 151% superior ao de igual período de 2003, que chegou a R$ 6,36 bilhões.