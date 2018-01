BNDES empresta R$ 20 milhões para Cuba O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente de Cuba, Fidel Castro, vão assinar hoje, no Palácio da Revolução, vários atos de cooperação - um deles destinado a financiar a produção de álcool-combustível em Cuba. Para isso, já está garantido um financiamento de R$ 20 milhões do BNDES, informou o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan. Outros projetos de empresários brasileiros em Cuba poderão ter financiamento do BNDES, segundo Furlan. O ministro da Saúde, Humberto Costa, informou que será assinado também um acordo de cooperação técnica em biotecnologia, com transferência de tecnologia de hemoderivados de Cuba para o Brasil. Segundo o ministro da Saúde, o Brasil vai comprar de Cuba interferon Alfa e Beta para tratamento de hepatite e câncer.