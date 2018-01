BNDES enviará lista à CVM para apurar vazamento de informação O presidente do BNDES Carlos Lessa informou que enviará hoje à Comissão de Valores Mobiliários uma lista dos nomes de todos os que tinham conhecimento, dentro do banco, sobre o acordo realizado entre o BNDES e a multinacional norte-americana AES, para resolver dívida da empresa estrangeira, de em torno de US$ 1,3 bilhão. A lista será enviada para a autarquia analisar se houve vazamento de informação antes do anúncio do acordo, segundo o presidente do banco. Quando questionado se considera que houve vazamento, o executivo respondeu simplesmente que "não suspeita de nada. Não sou pago para suspeitar. Para suspeitar, existe a CVM", afirmou. Lessa informou que a lista que será enviada à CVM tem mais de dez nomes, e envolve pessoas que vão desde dirigentes do banco, até a secretária que digitou o acordo. "E quem encabeça a lista sou eu mesmo, Carlos Lessa", acrescentou. Lessa participou de evento de assinatura de apoio do banco à inovação tecnológica de micro e pequenas empresas, hoje de manhã.