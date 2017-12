BNDES espera contato da aérea TAP para negociar Varig O presidente do BNDES, Guido Mantega, disse hoje que o banco está na expectativa de saber oficialmente se a TAP fará alguma solicitação de apoio ou financiamento para participar do processo de reestruturação da Varig. Na semana passada, Mantega admitiu a possibilidade de o BNDES participar do financiamento da nova estrutura da Varig, com a ressalva de que seria impossível aprovar qualquer financiamento à empresa nas circunstâncias em que ela se encontra atualmente. Mantega informou, ainda, que a participação da Light no Programa de Capitalização para as empresas do setor elétrico com dificuldades, criado há dois anos, ainda está em análise técnica. Mantega ressaltou que o prazo de encerramento do programa é 30 de junho e que não haverá prorrogação. Segundo ele, o BNDES só participará da empresa se forem renegociados todos os créditos de curto prazo com os credores e se a própria Light fizer um novo aporte. Ainda na questão das empresas de energia, Mantega esclareceu que o aporte de recursos feito pelo BNDES para a Eletropaulo já pode ser considerado um investimento dentro do programa de socorro. Mantega falou a empresários paulistas na sede do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).