BNDES espera proposta sobre controladora da Eletropaulo O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse que o BNDES espera uma proposta consistente e com garantias concretas para solucionar o problema da empresa norte-americana AES, controladora da Eletropaulo. Segundo ele, o governo espera esgotar o problema por meio de negociações com a empresa. Ele ressaltou, no entanto, que o orçamento do banco não poderá ser comprometido pela falta de pagamento da dívida da AES, em torno de US$ 1,2 bilhão. "O BNDES tem sido bastante compreensivo e paciente, mas não pode comprometer seu orçamento e deixar de atender os programas do banco", disse o ministro, durante café da manhã com jornalistas. Segundo ele, existem regras bancárias que precisam ser obedecidas. Ele fez uma analogia com o que acredita que faria um banco norte-americano: "Se uma empresa brasileira fosse devedora, por exemplo, do Citibank, e chegasse e dissesse: ´Lamento, mas não vou pagar a minha dívida porque meu cliente não me pagou´, o que o Citibank diria? Que seria condescentente e - não iria executar as garantias? O Citibank, como o BNDES, também é um banco e tem regras bancárias que precisam ser seguidas", afirmou. Ele se referia a alegação da AES de que deixou de receber pagamentos de Estados e municípios por seus serviços. Luiz Fernando Furlan disse que o assunto da dívida da AES com o BNDES está sendo acompanhado pela esfera mais alta de governo - ele e a ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef - e garantiu que o governo dará apoio ao banco em sua decisão do caso, "para que não haja uma posição enfraquecida". Ele observou que, até o momento, todas as propostas apresentadas pela AES "São insatisfatórias" e que as negociações continuarão a portas fechadas. Em relação ao pedido da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, que ontem se avistou com o próprio Furlan e com o presidente do BNDES, Carlos Lessa, para pedir que seja mantido o diálogo com a AES, Furlan disse que a pressão faz parte do jogo, mas que tanto ele quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão acostumados a trabalhar sob pressão.