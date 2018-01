BNDES está disposto a financiar investimentos no RJ O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está disposto a financiar projetos de parceria público-privada importantes para o estado do Rio de Janeiro, como o Arco Rodoviário de Sepetiba e a linha 3 do metrô. Esse novo ramal irá do centro da cidade do Rio de Janeiro à região de Itaboraí, próxima a São Gonçalo, onde será construída a nova refinaria da Petrobras, passando por baixo das águas da baía de Guanabara. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira pelo governador eleito do estado, Sérgio Cabral, e pelo presidente da instituição financeira federal, Demian Fiocca. Segundo Cabral, não faltam investidores privados dispostos a participar do negócio. Entre os interessados, ele citou nominalmente o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, a Petros. O BNDES não participará como sócio nos empreendimentos, mas apenas financiando os investidores privados, disse Fiocca. O banco também está disposto a financiar o transporte ferroviário no estado através da SuperVia, concessionária privada que administra o serviço. Fiocca informou que o BNDES também investe a fundo perdido no patrimônio histórico nacional que está abrigado no Rio, e tem um programa para financiamento de cooperativas com crédito de até R$ 1,5 milhão, também a fundo perdido. Segundo Cabral, esse tipo de financiamento a cooperativas pode ser útil em casos como o do pólo de mármores e granitos do município de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense. Plano diretor Segundo Cabral e Fiocca, o BNDES, a CEF, a Petrobras e o Ministério das Cidades estão pensando em um plano diretor para a região de Itaboraí, onde será instalado o novo pólo petroquímico da Petrobras, o Comperj. Cabral afirmou que o plano vai tratar de assuntos como o transporte, saneamento, saúde e habitação na região e ele espera que seja "uma espécie de bíblia a ser seguida pelos municípios". Fiocca observou que os financiamentos do banco para as obras do metrô ligando Copacabana a Ipanema já foram contratados no ano passado. Os recursos não foram liberados este ano devido às eleições, mas deverão ser liberados a partir de 2007.