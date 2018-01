BNDES estuda programa para fortalecer capital de giro de empresa O presidente do Banco Econômico de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, disse hoje que a maioria dos conselheiros do banco já deu aval para o lançamento de um programa que repassará capital de giro para as empresas nacionais. Segundo ele, a concessão do crédito está associada à geração de empregos de qualidade. O principal objetivo do programa é conseguir a redução do spread bancário ? diferença entre taxa de captação dos bancos e os juros cobrados nos empréstimos ? do País que, segundo ele, "hoje é proibitivo". Sem informar o montante dos recursos que serão destinados ao programa, Lessa afirmou, no entanto, que será um volume significativo para provocar impacto nos juros de mercado. "Não é possível o País ficar estagnado e só o setor bancário crescer", afirmou. O presidente do BNDES em sua palestra na Abimaq não disse quando o programa entraria em vigor nem qual seria as taxas de juros cobradas pelo banco na concessão deste crédito.