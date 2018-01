BNDES exige solução da Varig no curto prazo O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) retomará a análise do processo de recapitalização da Varig apenas se a empresa apresentar uma solução para seu caixa no curto prazo. O aviso consta de carta enviada no último dia 29 à companhia, na qual o banco define as cinco condições necessárias para uma eventual participação em empréstimo, entre elas, a conversão de dívidas em capital pelos credores, injeção de recursos para cobrir déficit de curto prazo e alongamento do passivo. Conforme apurado junto a uma fonte que acompanha de perto o processo de reestruturação da Varig, a carta do banco oficial informa à diretoria da companhia aérea que "diante das atuais condições, o BNDES fica impossibilitado de dar prosseguimento à análise do pleito apresentado por este grupo". O banco justificou a decisão tendo em vista a não implementação recente de um memorando de entendimentos com um grupo de credores. Segundo a carta, para pleitear os recursos públicos do banco é preciso que a continuidade operacional de "qualquer empresa" esteja assegurada. E o memorando, que previa a repactuação de dívidas de US$ 118 milhões com um grupo de grandes credores, era considerado como "o mecanismo possível para demonstrar tal continuidade". Os controladores da Varig não assinaram o acordo, alegando que não assegurava recursos novos e que contemplaria um grupo de credores em detrimento dos demais. Apesar do aviso, o banco informa na mesma carta que retomará os trabalhos "tão logo o Grupo Varig apresente solução para a apontada situação de liquidez de curto prazo, o que possibilitará o tempo necessário para a conclusão da operação de reestruturação global das empresas aéreas (do grupo), contemplando o equacionamento de sua estrutura de capital e societária". Ainda assim, a atual administração da Varig terá de informar se está disposta a acatar as recomendações de consultorias contratadas pela empresa. Ao longo do documento, de três páginas, o banco refere-se à Varig sem levar em conta disputas internas ou a alternância de presidentes desde a solicitação inicial de apoio, feita em março. Na prática, o pedido foi feito na gestão de Ozires Silva, quando o Banco Fator e o Credit Lyonnais capitaneavam a tentativa de capitalização. Quando assumiu o comando da Varig, o executivo Arnim Lore contratou os serviços da Bain & Company e KPMG, cujos relatórios foram concluídos e enviados ao BNDES em 15 de novembro. No fim de novembro, Lore deu lugar a Manuel Guedes no cargo. Pressão Na mesma carta, o banco informa ter assumido o compromisso de se pronunciar sobre o processo até o dia 30 de novembro, desde que os trabalhos dos consultores contratados pela Varig estivessem prontos em meados do mês e a "insuficiência de caixa de curto prazo" estivesse equacionada. As condições para a participação do banco em eventual processo de reestruturação da companhia aérea são as seguintes, segundo a mesma fonte: conversão de parte substancial dos passivos financeiro e operacional em capital; injeção de capital para cobrir déficits operacionais de curto prazo e durante o período de recuperação no ano que vem; adoção de práticas de governança corporativa; capacidade plena de deliberação e representação na administração dos negócios; alongamento do passivo financeiro e operacional remanescente, além da renegociação dos passivos tributário, trabalhista, atuarial e legal. O BNDES também tenta demonstrar, no início da carta, que trocou uma série de correspondências com a empresa. Nos primeiros meses, o objetivo era buscar informações adicionais. Depois, por meio do ofício de número 203/02, em 18 de junho, o BNDES informou que o comitê de crédito do banco apontou que seria necessário incorporar as empresas Rio-Sul e Nordeste ao pleito de recapitalização e reestruturar as dívidas junto aos credores. A primeira condição foi atendida pelo grupo aéreo, que também tem informado a disposição em reestruturar o endividamento, para alongar prazos e reduzir custos. Um comunicado recente da Fundação Ruben Berta (FRB), controladora da Varig, Rio-Sul e Nordeste, com 25 tópicos, dá conta, entretanto, de divergências com relação ao BNDES. O comunicado, de 27 de novembro, cita que o BNDES teria exercido pressão sobre a Varig nas negociações com os credores, que teriam favorecido principalmente o Unibanco, e que o banco de fomento não teria respondido correspondências da Varig de junho em diante. Uma outra fonte ligada ao processo da Varig afirmou que o BNDES teria sido convocado pela própria empresa, em junho, para participar das negociações emergenciais com credores sobre o curto prazo. De fato, na carta, o banco informa que, mesmo sem ter "exposição direta de risco ao grupo", decidiu colaborar com o processo de recapitalização e acompanhar o processo de negociação das dívidas da empresa com os principais credores, que são a Boeing, a GE, o Unibanco, a BR Distribuidora, a Infraero e o Banco do Brasil. Gentil O diretor de novos produtos do BNDES, Eduardo Gentil, negou hoje que o banco tenha pressionado a empresa aérea. "Não houve pressão, a não ser pela premência do tempo", afirmou Gentil, que não entrou em detalhes sobre a carta enviada pelo banco, mas confirmou que, "até a pedido da Varig", o banco tentou colaborar na coordenação inicial do acordo interino. A fundação critica também o diretor do BNDES por não ter respondido uma correspondência na qual os controladores da Varig relatavam a criação de um "comitê de credores" e sugeriam a criação de uma comissão mista com pessoas indicadas pela FRB, pelo banco de fomento e credores. Para Gentil, o banco havia tentado estimular o acordo provisório, mas não era seu papel concordar ou dar opinião sobre a formação de uma comissão. O executivo do BNDES também negou que o Unibanco tenha sido favorecido no processo de negociação. Os controladores da Varig afirmam que o banco comercial "lançou mão de todos os recebíveis (títulos que representam créditos futuros)em seus respectivos poderes", asfixiando o caixa do grupo. "O Unibanco não foi favorecido", afirmou Gentil. A explicação é de que o banco comercial, como outros credores, tinham seus financiamentos garantidos por recebíveis - eram financiamentos "autoliquidáveis". O memorando previa que estes credores deveriam retornar os valores dos recebíveis ao caixa da empresa, como dinheiro novo, num segundo passo. Como o acordo não foi ratificado, o Unibanco não teria como retornar os valores ao caixa do grupo. Para a fundação, contudo, o acordo não englobava recursos novos, mas "uma consolidação de débitos e uma redistribuição dos mesmos entre os credores", conforme a nota da FRB. Investidores O presidente da Varig, Manoel Guedes, afirmou hoje, após reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que o BNDES é um investidor importante, que sem dúvida dará maior credibilidade à Varig caso decida investir na companhia, mas que a empresa tem trabalhado em diversas frentes. Segundo ele, investidores estrangeiros, inclusive instituições financeiras, poderão participar do processo de reestruturação do capital social da companhia, mas dificilmente isso será feito por uma empresa de aviação. Guedes foi questionado por jornalistas sobre a versão de que a Lufthansa poderia investir na recuperação da Varig, mas tentou evitar o assunto. "Não confirmo nem desconfirmo", disse. Ele reconheceu existirem chances de qualquer investidor estrangeiro entrar com dinheiro na companhia. "O projeto da Varig requer que novos investidores participem do capital da companhia. A Fundação (Rubem Berta) previa, no projeto inicial, uma diluição do seu controle e, portanto, que outros investidores participem do capital da companhia." No entanto, Guedes descartou essa possibilidade para outra companhia aérea. "É muito difícil, no cenário atual mundial, dizer que uma empresa de aviação faça parte de um (grupo) investidor. Nós temos diversas empresas aéreas em situação batante difícil e por isso eu acho muito difícil que uma companhia do setor venha a participar de um processo de reestruturação do capital da Varig", afirmou. Garantias Segundo Guedes, apesar das dificuldades que enfrenta, a Varig não vai parar de operar. "Eu afirmo com garantia que a companhia não deixará de operar. A empresa passou por alguns momentos delicados, ela continua num momento em que precisa de atenção, mas com certeza não deixará de operar. Portanto, as pessoas que compraram passagens e acreditaram na companhia serão atendidas." Ele afirmou que não há prazo para conclusão do plano de reestruturação da empresa. De acordo com Guedes, quando o trabalho estiver concluído, será apresentado ao BNDES. "Não há data limite de entrega de proposta. Estamos trabalhando primeiro com os credores, depois vamos contatar investidores e, quando tivermos isso mais ou menos acertado, envolveremos o BNDES e outros.? O presidente da Varig disse ainda que a proposta de reestruturação da empresa está na linha do que o BNDES exige para continuar no processo e deverá complementar o primeiro plano apresentado pelos credores à Fundação Rubem Berta. "O processo é lento e vamos anunciar no momento adequado anunciar.? Guedes afirmou também que a empresa está negociando com a Petrobrás Distribuidora um acordo para o pagamento da dívida de R$ 180 milhões pelo fornecimento de combustível. Ele lembrou que a empresa já fechou e está implementando acordo de pagamento de dívidas para com a Infraero. Este acordo prevê o pagamento diário de R$ 1,33 milhão, durante 40 dias, para pagamento de parte da dívida já vencida da companhia, no valor de R$ 161 milhões, além do pagamento diário de R$ 1,5 milhão pelo uso dos aeroportos em que a empresa opera no País. Guedes disse que a Varig está buscando realizar pagamentos diários aos credores para evitar o crescimento dessa dívida.