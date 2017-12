BNDES fecha acordo com AES, mas só dará detalhes 6ª feira Após cinco dias de reunião, o BNDES anunciou na noite desta terça-feira, ter concluído a negociação para a renegociação da dívida de US$ 1,2 bilhão do grupo norte-americano AES, que controla a Eletropaulo, com o banco estatal. Segundo a assessoria do banco, os diretores da instituição não darão explicarão o acordo hoje devido ao "cansaço físico". Os termos do acordo, que tem mais de 300 páginas, ainda serão relidos pelas partes antes da assinatura. A intenção do BNDES é detalhar os termos da negociação na sexta-feira. O acordo preliminar anunciado no dia 8 de setembro previa a constituição de uma nova companhia, a Novacom, da qual o BNDES teria 50% das ações, menos uma, garantindo à AES o controle da nova empresa. A Novacom absorveria as participações do grupo AES na Eletropaulo, maior distribuidora de energia elétrica da América Latina, e da AES-Tietê, geradora com hidrelétricas na bacia do rio Tietê. Essa participação seria resultante da conversão de créditos de cerca de US$ 600 milhões do BNDES contra a AES. Os outros US$ 600 milhões seriam escalonadas por prazo superior a 10 anos, compatível com o fluxo da caixa da Novacom.