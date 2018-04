BNDES financia fornecedor da Petrobrás

A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o aporte de recursos em um fundo de investimento em participações (FIP) de fornecedores da Petrobrás. Até o começo da semana que vem, a instituição divulgará a chamada de seleção de gestor desse fundo, informou o chefe do Departamento de Investimento em Fundos do BNDES, Eduardo Sá. A decisão do banco é parte do esforço do governo para atrair investimentos e fortalecer, pelo mercado de capitais, fornecedores nacionais da Petrobrás. A medida busca favorecer a indústria nacional nos investimentos vultosos previstos na exploração do pré-sal. "As empresas estrangeiras virão e, se nossas empresas não estiverem preparadas, elas vão sumir", afirmou o gerente de Captação da Petrobrás, Marcílio Miranda. Segundo ele, o número de fundos de investimento com esse fim pode chegar a 14 até o fim do ano. "A adesão dos investidores já está sendo grande", disse Miranda, no Seminário sobre Óleo e Gás, ontem, no Rio. Alguns deles são fundos de investimento em participação nas empresas e outros, fundos de investimento em direitos creditórios (FDIC), ou seja, que, mediante desconto, adiantam recursos para os fornecedores, que a Petrobrás se compromete a pagar no futuro integralmente. Os fundos têm prazos que variam de cinco a dez anos. De acordo com Miranda, dois fundos para fornecedores da Petrobrás já estão operando. Outros quatro estão em processo de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) "ou muito próximos disso", sendo dois FDICs e dois FIPs. Os FDICs em fase de registro contarão com R$ 10 milhões da Petrobrás cada um, segundo o executivo. Três outros grandes FDICs serão lançados por ocasião das licitações de compra de 28 sondas e duas plataformas marítimas de exploração e produção para os Campos de Iara e Guará. O executivo prevê que um fundo com os direitos creditórios da licitação das 28 sondas será de mais de U$ 5 bilhões a U$ 6 bilhões. Também acredita que será formado um FDIC para cada uma das duas plataformas, de patrimônio entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões cada. Um dos fundos que começam este ano é o FIP Modal Caixa Óleo e Gás, que o sócio do Banco Modal, Humberto Tupinambá, disse ser "o único candidato" à seleção que o BNDES está lançando. É um FIP com apoio da Petrobrás que deve ter patrimônio de R$ 500 milhões. Sá, porém, acredita que aparecerão outros candidatos para a seleção a ser feita pelo BNDES. "Minha estimativa é que vão aparecer propostas de participação em fundos de entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão", disse.