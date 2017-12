BNDES financia garagem no aeroporto de Congonhas O BNDES aprovou um financiamento de R$ 27,5 milhões para a construção de um edifício garagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo comunicado divulgado hoje pelo banco, os recursos correspondem a 59,6% do projeto, sendo que o valor do empreendimento é de R$ 46,2 milhões. A obra será realizada pela concessionária do estacionamento, sociedade composta pela Camargo Corrêa e Socicam. Durante as obras serão contratados 200 trabalhadores. De acordo com o BNDES, o edifício garagem a terá cinco pavimentos, dois níveis elevados e três em subsolo, e capacidade para 2.550 vagas.