BNDES financia R$1,4 bi para expansão da Anglo American Brasil A Anglo American Brasil conseguiu com o BNDES financiamento para quase metade do seu investimento de 3,1 bilhões de reais na expansão da sua produção de níquel no Brasil. O banco vai financiar 1,4 bilhão de reais do projeto. Os recursos serão utilizados na expansão da produção da mina de níquel de Barro Alto, em Goiás, e na implantação de uma unidade para o processamento de 36 mil toneladas anuais de níquel contido em ferro-níquel, a partir de 2010, no mesmo município. O volume corresponde à produção atual de níquel no Brasil (37 mil toneladas). O financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) corresponde a 46,4 por cento do investimento total. "O empreendimento permitirá à empresa consolidar posição entre os grandes produtores globais de níquel", disse o BNDES em um comunicado na segunda-feira. O níquel é principalmente utilizado para produção de aço inoxidável. A produção mundial do minério gira em torno dos 1,5 milhão de toneladas e o Brasil é o sétimo maior produtor. O preço do produto vem caindo este ano após atingir valores recordes no ano passado. (Por Denise Luna)