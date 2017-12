BNDES financia Scania em operação de exportação ao Peru O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiará US$ 2,9 milhões para a Scania Latin América, que utilizará os recursos para exportação de ônibus e caminhões para o Peru. Segundo o banco, serão 14 ônibus, 18 caminhões e dois chassis para ônibus produzidos a serem exportados pela Scania. O financiamento, enquadrado no Programa Pós-Embarque, foi aprovado pela diretoria do Banco em reunião realizada nesta semana. O montante financiado pelo BNDES corresponde a 85% do valor total da exportação, previsto em US$ 3,5 milhões. O banco estatal informa, em comunicado, que "o apoio financeiro à exportação de produtos e serviços brasileiros para os países vizinhos é uma das prioridades estabelecidas pela diretoria do BNDES. Trata-se de uma iniciativa que integra o esforço do governo brasileiro visando estimular a integração econômica na América do Sul".