BNDES financiará construção de petroleiros para Transpetro O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar com R$ 2,47 bilhões a construção de 10 navios petroleiros para a Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de transportes. O empréstimo, maior financiamento do banco já concedido para o setor naval, é equivalente a 90% do valor da encomenda, de R$ 2,75 bilhões. "O projeto permitirá o ressurgimento da indústria de construção de grandes navios no País e contribuirá para o revigoramento da Marinha Mercante brasileira", afirmou, em nota, o banco, citando ainda um efeito cascata em diversos segmentos prestadores de serviços ou construtores de equipamentos para a indústria naval. O texto aponta como possíveis beneficiados os setores "metalúrgico, siderúrgico, químico e de instalações elétricas, que atenderão ao objetivo de nacionalização de até 65% das embarcações". Além disso, diz, serão criados 20 mil novos empregos - 4 mil diretamente contratados pelo estaleiro responsável pelas obras, o Atlântico Sul, em Pernambuco. A encomenda faz parte de um lote de 26 navios licitado pela Transpetro no ano passado. A empresa informou que se prepara, agora, para assinar os contratos referentes aos outros 16 navios com os estaleiros Rio Naval e Mauá Jurong, no Rio, e Itajaí, em Santa Catarina.