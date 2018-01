BNDES financiará empresas vendedoras na área de petróleo O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou uma linha de crédito específica para vendedores, invertendo sua tradição de financiar apenas compradores. O objetivo dessa linha aprovada em março é dar apoio à produção nas pequenas e médias empresas, somente na área de petróleo, petroquímica, logística e siderurgia. A linha está sendo apresentada às empresas e terá orçamento inicial de R$ 500 milhões em 2004, podendo aumentar dependendo da aceitação. A proposta foi apresentada hoje pelo gerente do departamento de indústria pesada do BNDES, Renato Martins, a um grupo de fornecedores do setor petrolífero na Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip). O financiamento atenderá 50% do valor total dos empreendimentos, com taxa de 4% ao ano mais TJLP. O pagamento só terá início após a entrega do produto e terá prazo de 18 meses.