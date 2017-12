BNDES financiará plataformas da Petrobras A diretoria do BNDES aprovou ontem a decisão de o banco financiar a construção das plataformas da Petrobrás P-51 e P-52. À tarde, o banco divulgará nota com os detalhes da decisão. O orçamento das duas plataformas é estimado em cerca de US$ 1 bilhão e empresas estrangeiras e nacionais irão disputar a concorrência da Petrobras, que está exigindo um índice de nacionalização acima de 50%.