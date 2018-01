BNDES financiará produção de genéricos Laboratórios e redes de farmácias interessados em produzir e distribuir genéricos vão contar com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde, José Serra, ao participar do lançamento do Grupo PróGenéricos, entidade de classe criada por 17 fabricantes de genéricos. Lançados em fevereiro do ano passado, os genéricos respondem por apenas 1,6% do total de unidades vendidas no País. A meta do PróGenéricos, nos próximos três anos, é responder por 50% do total de medicamentos vendidos. O presidente do PróGenéricos, Carlos Sanchez, defendeu a ampliação dos centros para exames de bioequivalência, que atestam a qualidade do produto e atualmente podem demorar mais de um ano para ficar prontos. Sem o exame não é possível lançar o genérico. O grupo ainda pretende realizar campanhas entre os médicos para difundir o uso de genéricos. "O envolvimento da classe médica precisa melhorar", disse Sanchez. A partir de abril, 2.700 similares, vendidos com nome do princípio ativo, deverão adotar nome de marca ou realizar teste de bioequivalência para transformarem-se em genéricos. Reajuste Dos 24 laboratórios que até ontem haviam apresentado relatórios de comercialização à Câmara de Medicamentos do governo, 14 pretendem reajustar o preço de 648 produtos. O aumento médio é de 4,4%, podendo chegar a 5,94% para remédios específicos. Os laboratórios têm até o dia 31 para enviar os relatórios à câmara. Empresas que praticaram aumentos médios acima de 4,4% entre agosto de 1999 e novembro de 2000 não poderão fazer novos reajustes.