BNDES foi o banco que mais lucrou no primeiro trimestre O BNDES foi o banco com maior lucro líquido do País nos três primeiros meses do ano. Segundo balanço do banco federal de fomento, o lucro líquido atingiu R$ 1,099 bilhão no período de janeiro a março, o que supera o lucro acumulado em todo o ano passado, quando atingiu R$ 1,037 bilhão, que já havia sido o maior da história do banco. O maior lucro trimestral divulgado até agora era do Itaú, com R$ 876,1 milhões, seguido do Banco do Brasil (R$ 616 milhões) e Bradesco (R$ 608,7 milhões). Apesar do lucro maior, o banco distribuirá menos dividendos ao Tesouro Nacional, controlador do banco. Até o ano passado o BNDES estava obrigado a distribuir 100% dos dividendos, mas a partir deste ano a distribuição caiu para 25% visando a melhorar os índices de capitalização da instituição. Com isso, o patrimônio líquido do banco aumentou para R$ 14 bilhões, o que torna o BNDES o maior banco do País por esse critério. Pelo acompanhamento do Banco Central, o Bradesco ocupava a segunda posição em março, com R$ 13,6 bilhões, seguido do Itaú (R$ 13,4 bilhões), Banco do Brasil (R$ 12,7 bilhões) e CEF (R$ 6,1 bilhões). Em termos de ativos totais, a liderança continua sendo do Banco do Brasil (R$ 231 bilhões), seguido de Caixa Econômica Federal (R$ 159 bilhões), enquanto o BNDES encerrou o trimestre passado com ativo total de R$ 157,4 bilhões.