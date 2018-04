BNDES: infraestrutura lidera desembolsos no semestre O maior volume setorial de desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro semestre ficou com a infraestrutura, que totalizou R$ 16,4 bilhões, com aumento de 9% ante igual período do ano passado, liderado pelos segmentos de energia elétrica e transporte rodoviário. Hoje, o banco divulgou uma expansão de 10,8% nos desembolsos durante os seis primeiros meses deste ano, na comparação com igual período de 2008, totalizando R$ 42,9 bilhões.