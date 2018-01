BNDES inicia apresentação da Petrobrás Na semana do dia 19, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai realizar apresentações da companhia brasileira de petróleo, a Petrobrás, aos investidores dos Estados Unidos e Inglaterra. O objetivo é iniciar o processo de venda no exterior de parte das 31,72% ações da companhia que excedem o controle da União. De acordo com o presidente do banco, Francisco Gros, está mantida a meta de leiloar essas ações até o fim do mês de julho. A Petrobrás e o BNDES estão respondendo a várias questões levantadas pela Security Exchange Comission (Sec) - órgão equivalente ao Conselho de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil - sobre a execução e características do leilão. Depois, ainda será preciso fazer o registro da operação na CVM. Investidores no Brasil poderão usar FGTS O governo pretende arrecadar R$ 8 bilhões no leilão das ações excedentes da Petrobrás. Os interessados nos papéis poderão usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para entrar em fundos de investimento que terão essas ações na carteira. Veja mais informações no link abaixo.