BNDES já pode adquirir e alienar ações do BB/FGE Em decreto publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a adquirir e alienar até 18 milhões de ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil S.A., de propriedade do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). O decreto contém, também, as assinaturas do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e do interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho.