BNDES já prevê alta de 4,5% no investimento

"Isso é o PSI", disse o Ferraz. "Minha impressão é que a política pública funcionou. No primeiro semestre, foi importante o incentivo do IPI para a indústria automotiva. Depois, veio a indústria metalúrgica, puxada pela indústria automotiva. E no terceiro trimestre foi o PSI, aumentando a produção de bens de capital." Ele comentou que "está uma correria das empresas" por financiamento pelo programa, que estabeleceu taxas de juros mais baixas, de 4,5% ao ano, e tem previsão de término em 31 de dezembro "Ninguém vai tirar férias em dezembro no BNDES", brincou.

Marcelo Nascimento, da área de pesquisa econômica do banco, acha que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) surpreendem pela rapidez da resposta ao PSI. "Estamos prevendo para o terceiro trimestre crescimento entre 4% e 4,5% para o investimento no País. Já estamos crescendo a taxas próximas de antes da crise, bastante acima do PIB, o que já é característica de uma economia em expansão." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.