BNDES lança edital para consultoria que fará modelo de privatização da Cedae

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou nesta quarta-feira edital para selecionar a consultoria que fará a modelagem de privatização da Cedae, a companhia estatal de saneamento do Estado do Rio. A privatização da estatal é um dos pré-requisitos da adesão do Estado do Rio ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), criado por lei federal mês passado. As ações da Cedae servirão de garantia para novos empréstimos de até R$ 3,5 bilhões para o Rio.

Para participar da licitação, as consultorias interessadas precisam dar entrada no pedido de pré-qualificação até o próximo dia 21. A licitação segue os moldes do trabalho de coordenação que o BNDES vem fazendo no setor de saneamento básico, que já teve a adesão de vários Estados.

União vai bloquear mais R$ 109,5 milhões das contas do Rio

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A consultoria contratada elaborará um plano para participação privada no saneamento. O modelo pode envolver a venda integral da Cedae, concessões a mais de uma empresa privada, ou parcerias público-privadas.

O governo fluminense vinha resistindo a contratar o BNDES para coordenar a privatização da Cedae, como revelou o Broadcast, notícias em tempo real do Grupo Estado, no início do ano. Em meados do mês passado, porém, o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) mudou de tom e afirmou publicamente que o banco federal de fomento atuaria na operação.

Após rejeição de contas, deputados pedem impeachment de Pezão

Após as declarações de Pezão, no último dia 23, a Cedae enviou fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando que até "o presente momento", não havia nenhuma comunicação oficial quanto à escolha de instituições financeiras responsáveis pela modelagem de privatização.