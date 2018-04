BNDES lançará concorrência para coordenar venda das ações do BB O presidente do BNDES, Eleazar Carvalho, disse que a instituição convidará na semana que vem os bancos para a concorrência da coordenação da operação de venda das ações do Banco do Brasil. Ele espera que o resultado possar sair ainda em abril. O modelo de venda deve ficar pronto até julho. O governo pretende vender, no mínimo, 16% das ações do BB. Segundo Eleazar, ainda não está certo se os recursos do FGTS poderão ser usados para a compra das ações. "O modelo pulverizado é fundamental", disse, referindo-se à venda das ações. Sobre as análises do mercado a respeito do BB, Eleazar disse que se fala muito do passado do banco, mas a administração atual tem mostrado resultados positivos e oferece um nível de governança, de proteção ao acionista minoritário, muito adequado. Ele ponderou ainda que não tem nenhuma empresa do porte, do BB, no mercado. Ao ser indagado pelos jornalistas, Eleazar disse que o BNDES não está preparando a oferta de condições especiais para nenhum setor. ?Não existe um pleito setorial ou mais amplo como tem sido colocado pela imprensa", disse, referindo-se a especulações sobre condições especiais para o setor de telecomunicações. Sobre o setor aéreo, Eleazar disse que o BNDES tem conversado, mas não aprovou nada para nenhuma companhia.