BNDES libera financiamento de R$ 1,4 bi para hidrelétricas O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou comunicado hoje informando ter aprovado financiamento de R$ 1,4 bilhão para investimentos em cinco usinas hidrelétricas. Estes investimentos propiciarão geração de 4.640 megawatts (MW) de energia, segundo o banco. Os recursos serão alocados na Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) e na implantação de três usinas em Itiquira (MT) e uma no Complexo Energético Rio das Antas (RS). No caso de Tucuruí, a usina terá financiamento de R$ 931 milhões. A Eletronorte ampliará a capacidade da Usina de Tucuruí, localizada no rio Tocantins, passando de 4.245 MW para 8.370 MW. Os recursos representam 24% do investimento do total estimado em R$ 3,8 bilhões. Segundo o BNDES, o aumento vai beneficiar o mercado de energia elétrica da denominada Amazônia Legal, que representa 58% de todo o território nacional. A Eletronorte e suas subsidiárias são responsáveis por 94% do consumo de energia dos sistemas isolados da Região Norte. As obras de expansão da usina de Tucuruí foram iniciadas em julho de 1998. A entrada em operação da primeira geradora adicional (13ª turbina) ocorreu em março e a segunda, em maio deste ano. O início de operação da terceira unidade adicional está previsto para ocorrer ainda este ano. Em 2004 e 2005 deverão entrar em operação três unidades a cada ano. As duas últimas turbinas começarão a gerar energia comercialmente em março e julho de 2006. Rio das Antas No Complexo Energético de Rio das Antas, o BNDES vai financiar com R$ 435,8 milhões, em um investimento total de R$ 657,8 milhões, o projeto de implantação e aproveitamento hidrelétrico do complexo, formado pelas usinas de Montes Claros, Castro Alves e 14 de Julho, situadas no Rio Grande do Sul. As obras vão permitir a geração de 360 MW de potência instalada. As obras do Complexo Energético Rio das Antas foram iniciadas em abril do ano passado. As obras das usinas Castro Alves e 14 de julho deverão começar, respectivamente ainda este mês e em março de 2004. Itiquira No caso de Itiquira Energética S/A, a usina vai utilizar recursos de R$ 85 milhões, em um investimento de R$ 362,6 milhões, na construção de uma usina hidrelétrica no município de Itiquira (MT) com capacidade de geração de 156 MW. Além do aproveitamento hidrelétrico do rio Itiquira, serão realizados investimentos na construção de uma subestação elevadora e na instalação de uma linha de transmissão com aproximadamente 100 km, conectando a subestação de Itiquira à subestação de Rondonópolis. A usina de Itiquira será integrada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o que vai possibilitar a otimização da utilização dos recursos, com energia despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).