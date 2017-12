BNDES libera R$ 1 bilhão para cooperativas de crédito O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá liberar R$ 1 bilhão para cooperativas de crédito, por meio do Programa de Capitalização de Cooperativas de Crédito (Procapcred), previsto em resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) de fevereiro deste ano. Segundo o diretor da Organização das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo (Ocesp), Marcio Meloni, os recursos serão destinados às 1.400 organizações do País, responsáveis por cerca de 3% da movimentação financeira. Conforme nota da Ocesp, o objetivo do programa é o fortalecimento da estrutura patrimonial das cooperativas de crédito. Cada associado pode solicitar até R$ 10 mil, respeitando o limite de 100% do patrimônio de referência (PR) da cooperativa. "A medida é muito bem vinda, já que as cooperativas de crédito rurais atravessam um momento difícil ocasionado pela crise da agricultura, tendo que renegociar financiamentos, muitas vezes com recursos próprios., complementa Meloni. Para solicitar os recursos, a cooperativa deve apresentar às instituições financeiras conveniadas um projeto definindo os objetivos do plano de capitalização. Os juros serão da Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP - 7,5% ao ano.) mais 4% de encargos, repassados ao BNDES e ao agente financeiro. O pagamento será feito em seis anos, incluindo um ano de carência. O Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) elaborou o "Modelo de Projeto - Procapcred", que deverá ser elaborado pela cooperativa singular, emissora de cotas-partes objeto de financiamento e submetido à apreciação da cooperativa central.