BNDES libera R$ 126 milhões para Ceará O BNDES assinou hoje contrato de financiamento no valor de R$ 126 milhões, em Fortaleza, com o governo do Estado do Ceará. Segundo informou nota divulgada há pouco pelo banco, os recursos serão destinados ao Programa de Gerenciamento e Integração das Bacias Hidrográficas, com uma área de influência que abrange 86 municípios do estado e uma população total de 4,9 milhões de habitantes. Segundo o BNDES, com a implantação do programa, que conta também com recursos do Banco Mundial, deverão ser gerados cerca de 50 mil empregos na execução das obras e na fabricação de máquinas e insumos necessários à sua execução. O objetivo do programa é aumentar o abastecimento de água sustentável para usos múltiplos no Ceará e melhorar a eficiência do sistema integrado de gestão dos recursos hídricos do estado, além de reduzir a vulnerabilidade das populações pobres às secas críticas.