BNDES libera R$ 200 milhões para a Toyota O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem a concessão de financiamento de R$ 200 milhões para a Toyota do Brasil. Com esses recursos, a montadora vai concluir este ano um plano de investimento de R$ 677 milhões, direcionado à produção da nova versão do Corolla, que passará a ser mais brasileira que a atual. Hoje, 40% das peças usadas no automóvel são importadas, índice que cairá para 20%. Além disso, a empresa terá capacidade de exportar mais de 20% da sua produção. A fábrica instalada em Indaiatuba (SP) terá capacidade para produzir anualmente 57 mil Corollas, incluindo as unidades que serão exportadas em forma de CKD (desmontados). No ano passado, a capacidade era de 15 mil unidades. O diretor-superintendente da montadora, Luis Carlos Andrade, disse que já está acertado o embarque, a partir de 2003, de 10 mil carros desmontados para a Venezuela, além de outros 10 mil para 23 países das Américas do Sul, Central e Caribe. "Esses mercados eram abastecidos pelo Japão e passarão a comprar do Brasil. Isso comprova a qualidade que estamos alcançando em nossos produtos", disse Andrade. As exportações começam neste ano, mas em volumes menores. Devem seguir para a Venezuela 5,1 mil CKDs e para os demais países 4,4 mil carros completos. No ano passado, as vendas externas estavam praticamente restritas à Argentina, mercado que registrou significativa queda por causa da crise interna. Balança comercial O vice-presidente do BNDES, José Mauro Carneiro da Cunha, disse que a nacionalização das peças e o aumento das exportações da Toyota vão colaborar para a melhora da balança comercial brasileira. Além disso, ressaltou, o projeto de expansão vai gerar novos empregos. De acordo com Andrade, o quadro de pessoal da fábrica está sendo ampliado de 1,2 mil para 2 mil funcionários. Também haverá contratações indiretas, principalmente pelos fabricantes de peças. O número de fornecedores locais vai de 45 para 104. Entre as peças hoje importadas e que serão fabricadas no País estão partes do motor e da estamparia. "O motor, que antes chegava inteiro do Japão, será montado aqui, com a inclusão de várias peças fabricadas localmente", afirmou Andrade. Cunha informou que o financiamento terá correções pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), mais 3,5% ao mês e poderá ser pago em sete anos. "Essa é a maior vantagem, pois nenhuma outra instituição trabalha com prazos tão longos", disse. No ano passado, entre janeiro e novembro o BNDES liberou US$ 1,36 bilhão em financiamentos para a indústria automobilística, volume 17,2% superior ao de igual período de 2000. "Vamos cobrar das empresas, ao longo do tempo, as promessas de criação de empregos e aumento de exportações, mas não há penalidade explícita para quem não cumprir", disse Cunha. "De qualquer forma, a única maneira de se criar empregos é por meio de investimentos." Com a reforma na linha de montagem, a Toyota terá uma plataforma com capacidade para fabricar três diferentes modelos da família. A empresa deve anunciar, ainda este ano, a produção de uma versão perua, minivan ou hatchback. A data para o lançamento da nova versão não foi revelada, mas deve ocorrer no segundo semestre. Também continua nos planos a produção de um carro pequeno, mas só no longo prazo.