BNDES libera R$ 42 mi para crédito popular O BNDES e as ONGs que operam em seu nome no programa de crédito produtivo popular, um total 25 entidades, realizaram 38 mil operações de janeiro a junho. O valor médio de cada operação ficou em torno de R$ 1,1 mil. Foram liberados cerca de R$ 42 milhões neste semestre, segundo o superintendente da área social do BNDES, Pedro Duncan. De acordo com o Banco, os pobres são bons pagadores e os negócios financiados vão bem. A taxa média de inadimplência (parcelas com atraso de 30 dias) no crédito produtivo popular é de 3,8%. Ele lembra, no entanto, que o conceito usual considera como inadimplência os atrasos com 60 dias e não 30, conforme considera o BNDES.