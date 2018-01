BNDES libera recursos para grupo distribuidor de gás O grupo Ultra recebeu financiamento de R$ 85 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para ampliação das atividades de distribuição de gás de cozinha (GLP) de duas empresas: a Ultragaz, que atua no Sudeste, e a Bahiana, com atuação no Nordeste. Segundo nota divulgado pelo banco estatal, o grupo pretende atingir 9.800 novas revendas em 18 estados. De acordo com o BNDES, o financiamento corresponde a 50% do investimento total na ampliação dos serviços das duas empresas. O projeto compreende a expansão e renovação da frota de veículos das empresas, compra de vasilhames para utilização na distribuição de gás, conclusão da implantação do Sistema Integrado de Gestão e certificação de processos em Normas ISO. No ano passado foram consumidas 6,6 milhões de toneladas de GLP no mercado nacional, com o grupo Ultra sendo líder no setor, com participação de 24,1% nesse mercado. As empresas do grupo atendem cerca de mil municípios no Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste.