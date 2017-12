BNDES liberou R$ 25,9 bilhões de janeiro a setembro deste ano O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou hoje comunicado informando que os desembolsos do banco, de janeiro a setembro deste ano, atingiram R$ 25,9 bilhões, resultado 48% superior ao de igual período do ano passado, quando as liberações totalizaram R$ 17,5 bilhões. De acordo com a instituição, entre outros fatores, o aumento dos desembolsos se deve ao apoio ao setor de indústria, cujas liberações aumentaram 38% no período, ante igual período no ano passado, e também aos setores de infra-estrutura e agropecuária, que apresentaram um crescimento de 37% e 19% respectivamente, no mesmo período de comparação.