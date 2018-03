BNDES mantém previsão de alta média de 5% do PIB O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) manteve sua previsão de 5% de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em média, para os próximos quatro anos. Segundo afirmou hoje o diretor de Planejamento e Gestão de Risco do banco, João Carlos Ferraz, a previsão não se alterou mesmo diante do resultado do PIB do terceiro trimestre, que veio abaixo do esperado.