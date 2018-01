BNDES muda regras para financiamento de cooperativas As cooperativas brasileiras não precisarão mais realizar obras civis para conseguir financiamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apenas para máquinas e equipamentos, dentro do Programa de Desenvolvimento e Agregação de Valor (Prodecoop). O anúncio do novo entendimento do programa foi feito nesta quinta-feira à noite em Curitiba pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Participando de um encontro em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, Rodrigues, que fez um discurso curtíssimo, alegando muito cansaço, disse ter recebido carta do presidente do BNDES, Carlos Lessa, aceitando as ponderações que tinham sido feitas pela Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). Para a safra atual estão previstos R$ 550 milhões no Prodecoop. De acordo com a coordenadora de relações governamentais do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE), Lindamir Quech, o Prodecoop é dirigido a investimentos fixos das cooperativas para aprimorar o setor agroindustrial. Apesar de não estar previsto no programa, o BNDES, órgão que o opera, vinha condicionando a liberação de recursos para máquinas e equipamentos a investimentos em obras civis. "O novo entendimento do BNDES é muito importante para as cooperativas", afirmou.