BNDES não colocará dinheiro na Cesp O secretário de Energia e Recursos Hídricos de São Paulo, Mauro Arce, informou hoje à Agência Estado que o BNDES não aceitou participar da capitalização da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). "Fui comunicado desta decisão na sexta-feira pelo vice-presidente da instituição, Demian Fiocca, e já informei o governador (Geraldo) Alckmin sobre o assunto", disse. Em dezembro o governador encaminhou ao banco um pedido de empréstimo de R$ 2 bilhões para equacionar a dívida da companhia. A dívida da Cesp é de mais de R$ 11 bilhões, sendo que R$ 3 bilhões referentes ao pagamento anual da dívida. O secretário disse que as relações do governo com o banco são técnicas e o Estado sempre pagou "religiosamente" seus compromissos, mas fez um comentário irônico: "o BNDES se comportou como um banco que tem um devedor (a Cesp) com ótimas garantias (no caso o próprio Estado)." O secretário disse que o Estado estuda agora outra proposta para resolver o problema. "Não podemos ficar rolando o serviço da dívida todos os anos, é necessário encontrar outros caminhos e estamos trabalhando neste sentido", disse.