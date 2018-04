BNDES não comenta hipótese de venda da fatia na Vale O presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho, não quis comentar hoje a possibilidade do governo vender as ações da Companhia Vale do Rio Doce que ainda possui em carteira. O Tesouro Nacional detém 32% do capital votante da mineradora. Hoje, uma fonte de mercado disse à Agência Estado que a venda deve ocorrer em março, movimentando algo próximo a US$ 1,7 bilhão. Eleazar preferiu comentar que o banco tem interesse em financiar projetos do setor elétrico. Após encontro com empresários no Rio de Janeiro, ele lembrou que a instituição tem atualmente em carteira R$ 7,5 bilhões em projetos já aprovados para esse setor e que parte desses recursos serão liberados ainda em 2002. No ano passado, o BNDES desembolsou R$ 1,3 bilhão para investimentos em energia elétrica.