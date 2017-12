BNDES não descarta entrar na justiça contra AES, alerta Lessa O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, disse hoje que não está descartada a possibilidade de a instituição financeira que preside ingressar na Justiça contra a AES. "Não está nada descartado. Até o dia 15 de dezembro, nós respeitamos o tempo de negociação", disse. Lessa comentou que um diretor do BNDES está hoje reunido com a alta diretoria da empresa nos EUA. "A reunião de hoje é para dar continuidade a uma negociação que parece uma novela", afirmou. Ele fez duras críticas ao comportamento da AES. Segundo ele, há cerca de 90 dias, um memorando de entendimentos foi assinado entre o BNDES e a AES (controla a Eletropaulo ). "Eles assinaram um acordo e dez dias antes de cumprir o prazo disseram ter dificuldades. Isso não é negociar, mas sim não cumprir os termos de um acordo pré-pactuado". Para Lessa, o BNDES não está disposto a transigir pontos fundamentais. "Não podemos transigir, até porque esta é uma negociação que envolve a mais importante distribuidora de energia elétrica do País", observou. Ele informou que a AES é responsável por 14% de consumo de energia elétrica do Brasil. Irritado com a postura da AES, Lessa afirmou que "isso não é uma brincadeira irresponsável". BNDES vai pegar US$ 1 bilhão do BID O presidente do BNDES descartou a emissão de bônus para captar recursos no exterior. Contudo, disse que no próximo ano a instituição vai contratar uma operação robusta com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). "Nós estamos interessados em ampliar esta linha com o BID. Provavelmente vamos pegar US$ 1 bilhão, mas eu quero pegar mais", comentou.