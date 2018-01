BNDES não participa de proposta de Tanure, explica Mantega O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não está envolvido com a negociação de transferência de controle da Varig pela Fundação Ruben Berta (FRB) ao empresário Nelson Tanure. A explicação foi dada hoje pelo presidente do BNDES. "Tanure não deu nenhum passo que envolvesse o BNDES. Simplesmente, fez um acordo com a Fundação Ruben Berta e, portanto, não temos nada a ver com isso", disse, em entrevista coletiva, antes de participar do seminário "Novo Mapa do Brasil", realizado pelo Grupo Estado na sede da empresa na capital paulista. Mantega declarou que o relacionamento do BNDES está mantido com a companhia aérea portuguesa TAP, que tomou financiamento do banco de fomento estatal para adquirir a empresas VarigLog e Varig Engenharia e Manutenção (VEM). Ele explicou ainda que, caso a TAP aceite a operação conduzida pela FRB, de transferência das duas empresas para a Docas, de Tanure, ou se a própria TAP quiser negociar diretamente as duas companhias com o empresário, terá antes que quitar o empréstimo tomado com o BNDES. Ele explicou ainda que o banco cobra de Tanure, na Justiça, débitos que não foram quitados por outras companhias do empresário. "A TAP teria que quitar o saldo que tem conosco para, depois, ficar livre para fazer a venda que bem entender e o BNDES estará fora dessa operação. A TAP é quem responde pelo empréstimo do BNDES", insistiu.