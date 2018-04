BNDES não tem conhecimento sobre pendência da Eletropaulo O diretor da área de energia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Otávio Castelo Branco, disse que a instituição não tem conhecimento sobre pendência judicial que impediria o recebimento de recursos do banco pela Eletropaulo. "Está tudo em ordem no processo", afirmou. A Eletropaulo informou hoje que não tem previsão sobre quando receberá a segunda tranche de financiamento do BNDES, referente à perda de receita durante o racionamento de energia. Segundo a companhia, ações judiciais passadas voltaram à tona ontem e passaram a impedir o recebimento da parcela. A Eletropaulo diz que essas questões jurídicas são antigas e consideradas indevidas. A empresa não divulgou o teor das ações jurídicas, mas disse que não são relacionadas à baixa renda. Segundo Castelo Branco, a Eletropaulo é uma das companhias que estão com processo adiantado no BNDES. Ele disse que a Eletropaulo já aprontou a documentação necessária para a contratação do empréstimo e já foi até o BNDES. Isso significa que a empresa seria uma das primeiras a receber os recursos. Entre as companhias com processos adiantados estão também a CPFL, a Energipe e a Piratininga. Castelo Branco garantiu que os financiamentos do banco para o setor elétrico começarão a ser liberados imediatamente. "Com a homologação dos valores pela Aneel ontem, o BNDES vai dar seqüência aos processos de contratação de empréstimo", afirmou. As empresas que estão com a documentação pronta e que já deram início ao processo no BNDES terão prioridade. O prazo de liberação dependerá da agilidade das companhias. Castelo Branco espera que todo o montante do BNDES seja liberado em no máximo quatro semanas. O banco deve desembolsar para as elétricas, nessa segunda parcela relativa ao acordo do setor, cerca de R$ 3 bilhões. O BNDES já liberou R$ 1,2 bilhão no início deste ano. "O banco sabe que os recursos são importantes para a liquidez das empresas e, por isso, já vinha trabalhando em paralelo com a documentação", disse. Os financiamentos do BNDES dependiam da homologação dos valores pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o que ocorreu ontem.