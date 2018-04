BNDES nega ter dado crédito a empresa com problema O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, rebateu hoje as críticas de que o banco teria concedido financiamento a empresas com problemas. "O BNDES não liberou crédito a empresas com problemas. Os créditos foram concedidos de boa fé. Mas se essas empresas realmente incorreram em problemas, isso foi a posteriori. Temos que encontrar maneiras de prevenir, remediar ou puni-las", argumentou. De acordo com ele, umas das medidas possíveis de punição seria a devolução do crédito aos cofres do banco. Ele lembrou que algumas das empresas já assinaram termo de ajustamento de conduta com a Justiça e o Ministério Público.