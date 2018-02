BNDES negocia com BID mais US$ 1 bi para micro e pequena empresa O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está negociando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a liberação de um desembolso de US$ 1 bilhão, para financiamentos voltados a micro, pequenas e médias empresas. Estes valores poderão ser emprestados ao BNDES em reais, conforme possibilidade aberta nesta quinta-feira pelo BID. O BID divulgou que poderá fazer financiamentos em moeda local, no âmbito de um convênio chamado Crédito Condicional para Projetos de Investimento (CCLIP). Ele permite a liberação de US$ 3 bilhões em três parcelas de US$ 1 bilhão, num prazo de 9 anos. Em junho, o banco de fomento brasileiro sacou a primeira parcela. O BNDES informou que já começou a negociar com o BID a liberação da segunda parcela, que deverá, contudo, ser liberada apenas em 2007. Na prática, o convênio depende de garantidas e aprovações. Segundo comunicado do BID, o convênio, firmado em 2005, permitiu que o BNDES "apoiasse a expansão, a integração e o acesso a financiamento para o setor brasileiro de micro, pequenas e médias empresas com empréstimos de médio e longo prazos a projetos de investimento e capital de giro permanente para tornar as firmas mais competitivas".