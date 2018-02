BNDES oferece ajuda para setor aeroportuário O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, disse ontem, em Curitiba, onde se reuniu com empresários, que colocou o banco à disposição do ministro da Defesa, Nelson Jobim, para auxiliar na elaboração de estudos e projetos que permitam enfrentar de forma objetiva e eficaz a crise na infra-estrutura aeroportuária. Além disso, Coutinho também considerou como "prioridade zero" a elaboração de projetos no setor energético.